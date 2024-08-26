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Курский депутат раскрыл детали эвакуации жителей при ударах ВСУ

Курский депутат Золотарев эвакуировал людей после ударов ВСУ по мосту через Сейм

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РИА Новости

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, как вместе с помощником он эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мосты. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий сам сел за руль автобуса. Всего Золотарев вывез в безопасные районы области порядка 700 человек.

20 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов объяснил, зачем ВСУ разрушали мосты в Курской области. По его словам, противник разрушил инфраструктурные сооружения, чтобы отрезать от поддержки воюющие российские подразделения.

19 августа сообщалось, что ВСУ разрушили уже три моста в Курской области. Российская группировка в этом районе полностью обеспечивается понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуацию мирного населения. Людей вывозят из приграничных районов на лодках.

Ранее военный врач рассказал, как медики спасают людей при обстрелах в Курской области.

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