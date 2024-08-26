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Стал известен необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году

В ГД заявили, что с 2024 года для пенсии достаточно 15 лет трудового стажа

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

С 2024 года необходимая продолжительность страхового стажа для получения пенсии составляет 15 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»), передает РИА Новости.

«Важным остается наличие требуемой законом общей продолжительности страхового стажа. С 2024 года это <…> 15 лет», — пояснил парламентарий.

Депутат обратил внимание на разницу между страховым стажем и трудовым стажем. Первый представляет собой периоды, когда работодатель вносил за сотрудника страховые взносы.

Чаплин отметил, что сами по себе перерывы в работе «не препятствуют получению пенсии», но они могут повлиять на ее размер.

20 августа в Госдуме рассказали о новых выплатах, которые будут назначаться автоматически.

До этого самозанятым матерям пояснили, как получить больше льгот.

Ранее сенатор рассказала, как россияне могут получать по три пенсии.

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