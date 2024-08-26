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У берегов Тонга зафиксировали землетрясение

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,6

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Depositphotos

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Королевства Тонга. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр сейсмособытия находился в 151 км к северу от столицы страны, города Нукуалофа с населением 22,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км. Угрозу цунами в Тонга не объявляли.

В субботу, 24 августа, землетрясение произошло на Алтае. По информации МЧС, подземные толчки зафиксировали в Улаганском районе. Их магнитуда в эпицентре составила 3,6. В 50-километровую зону сейсмособытия попали 11 населенных пунктов.

До этого, 20 августа, землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали у побережья южных Курил. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 95 километров. Их ощутили жители поселка городского типа Южно-Курильск, а также в селах Малокурильское и Крабозаводское.

Ранее ученые пришли к выводу, что таяние ледников увеличивает риск мегацунами.

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