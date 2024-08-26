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В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ

ЛДПР предложила лишить мигрантов права получать вычеты при уплате НДФЛ

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером политического объединения Леонидом Слуцким инициировала законопроект, который предлагает лишить мигрантов права на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действовать в отношении приезжих нужно решительно», — считает Слуцкий.

Он обратил внимание, что депутаты ЛДПР уже предлагали запретить мигрантам перевозить свои семьи, потому что они «паразитирует на обществе» и бюджете. Слуцкий подчеркнул, что наводнившие в последние годы приезжие пользуются всеми доступными, прежде всего, для россиян благами.

До этого в Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью. Заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева напомнила, что сейчас в РФ установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в Россию.

Ранее в Кемерове мигрант следил за подростками и пытался вломиться к ним в квартиру.

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