В Турции объяснили, почему Telegram так важен для Запада

Мессенджер Telegram может надо рассматривать, как важный источник информации для западных спецслужб. Об этом заявил профессор Стамбульского университета Эсенъюрт и бывший эксперт по вопросам безопасности в аппарате премьер-министра Эрхан Джаникоглу, передает ТАСС.

«Telegram — <…> это еще и источник информации, особенно в контексте российско-украинского конфликта», — сказал он.

По словам Джаникоглу, российские и украинские солдаты активно используют мессенджер в качестве платформы общения и связи. Профессор обратил внимание, что Telegram «при условии получения доступа к нему» станет чрезвычайно важным источником данных.

Эксперт обратил внимание, что Запад может видеть риски с точки зрения безопасности в чрезмерной зависимости украинской стороны от использования мессенджера.

24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей Франции к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».