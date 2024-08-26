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В Москве сочли, что Дуров загнал себя в ловушку, став гражданином мира

Глава Центра правопорядка Москвы Хаминский: Дуров сам загнал себя в ловушку

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Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров сам загнал себя в ловушку, отказавшись от родной страны. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка Москвы Александр Хаминский, передает RT.

Он назвал «наплевательским» отношение создателя Telegram к своей родине и объяснил, что к Дурову не пускают консульскую службу, так как у властей Франции нет поводов считать его гражданином России.

«Дуров не удосужился получить новый загранпаспорт взамен просроченного», — отметил Хаминский.

Он напомнил, что теоретически бизнесмен мог бы обратится за помощью к дипломатам из Сент-Китс, Невис и ОАЭ, чьими паспортами Дуров также владеет. Но эти страны, по мнению руководителя Центра правопорядка Москвы, вряд ли станут ему помогать. Хаминский пришел к выводу, что кроме России рассчитывать основателю Telegram «больше не на кого».

24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия французских властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».

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