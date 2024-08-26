Больше всего россияне ненавидят школу за буллинг и уровень образования

Большая часть россиян в школу ходят совсем не за знаниями. Так, большинство позитивных комментариев посвящены не образовательному процессу, а активностям, которые помогают от него отвлечься. Это показало исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего в соцсетях с теплотой вспоминают экскурсии и совместные поездки с классом (19,4% сообщений), а также каникулы (17,4%). Любят школу и за перемены — о них упомянули 11,9% пользователей.

Значительная часть положительных сообщений связана с социальными аспектами обучения. Так, в 16,1% публикаций отмечается, что школа подарила пользователям новые интересные знакомства, а 7,4% пользователей именно в школе впервые влюбились. Нравится россиянам и школьный быт: уроки труда и еда в столовой — «те самые» пицца, запеканка с изюмом и булочка с сахаром. А вот за новые знания школу ценит лишь каждый десятый респондент.

close 100% Pro-Vision Communications

В отличие от рейтинга «позитива», который выглядит скорее ироничным, негативные комментарии отражают реальные проблемы. В первую очередь — буллинг: травле в образовательных учреждениях посвящено почти 40% комментариев. Речь в них идет как о физической и эмоциональной агрессии (регулярных побоях, насмешках, оскорблениях и унижениях на уроках), так и о кибербуллинге — преследовании в интернете. Пользователи отмечают, что травля все чаще выходит за пределы образовательного учреждения и «благодаря» соцсетям становится почти непрерывной – и в этом заключается одна из самых сильных «болей» современной школы.

Беспокоит комментаторов и общий низкий уровень школьного образования, вынуждающий обращаться к репетиторам. 25,3% пользователей возмущены тем, что ученикам требуются дополнительные занятия (а также время и деньги на них), чтобы успешно сдать экзамены и поступить в вуз. А замыкает тройку претензий к школе необъективность педагогов: о том, что у учителей есть свои «любимчики», заявляют 8,6% комментаторов.

Среди других острых школьных вопросов — мигрантский и финансовый. Более 5% сообщений критикуют школу за растущее число одноклассников из ближнего зарубежья, которые не владеют русским языком на необходимом уровне и «тянут класс назад». Аналогичный процент негатива приходится и на школьные поборы.

Довольно парадоксальным в рейтинге школьных «болей» выглядит черчение, которое исчезло из школьной программы в 2019 году, но готовится вернуться в 2024-м. Предмет пользователи считают устаревшим: по их мнению, классическое черчение «от руки» стоило бы заменить изучением более актуального инженерного софта и графических редакторов.

А вот ОГЭ и ЕГЭ, вокруг которых на федеральном уровне ведутся напряженные дискуссии, рядовых россиян почти не раздражают (с критикой экзаменов выступает лишь 1% пользователей). Как не раздражает и школьная форма и другие проявления экономической и социальной «уравниловки» в классах.

Ранее выяснилось, сколько потратят россияне на сбор ребенка в первый класс.