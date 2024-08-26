Большинство россиян берут своих собак в путешествиях

Большинство (85,7%) владельцев берут собак с собой в путешествия. Это показало исследование Авто.ру и Яндекс Путешествия, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В опросе приняли участие 1700 автовладельцев по всей России, из которых только 10% живут без домашних животных, а у 33% кроме собаки есть еще и кошка. Почти 80% сообщили, что в путешествиях стараются не расставаться со своими питомцами, независимо от их вида, а 11% респондентов берут их даже в пешие походы. Хотя автомобиль является абсолютным фаворитом в вопросе любимого вида транспорта — ему отдают предпочтение свыше 75% респондентов.

Чаще всего собака путешествует на втором ряду — этот вариант выбрали 51% участников опроса. Четверть автовладельцев предпочитает усаживать питомца на место штурмана. К сожалению, только треть собаководов использует при перевозке специальные удерживающие устройства, которые призваны защитить от травм как питомца, так и других пассажиров в случае резкого торможения или столкновения.

Когда дело доходит до выбора своего следующего автомобиля, 40% респондентов-собаководов признались, что в первую очередь думают о собственном удобстве и комфорте и лишь потом об интересах своей собаки. Однако почти 70% автовладельцев хотели бы иметь в машине встроенный пылесос для уборки шерсти, а 50% мечтают об интегрированной поилке с водой.

По данным Яндекс Путешествий, в 2024 году спрос на бронирование отелей и апартаментов, куда можно заселиться с животными, вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Особенно заметно увеличился спрос на «пушистые» поездки в Волгоградской (34%), Тверской (25%) и Ярославской (24%) областях, а также в Республике Татарстан (21%) и Карелии (19%).

Путешественники с собаками планируют поездку за 21 день. Средняя стоимость одной ночи для компании составляет 7660 рублей. Самые выгодные предложения для размещения с питомцами — в Волгограде и Новосибирске. Там за ночь придется заплатить в среднем 5505 и 5845 рублей соответственно. Также в тройку регионов с наиболее доступными ценами вошли Ярославская (6100 рублей за ночь) и Владимирская области (7000 рублей).

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