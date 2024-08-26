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Названы топ-5 российских городов с самыми законопослушными водителями

Большинство россиян за год потратили на штрафы 7-10 тысяч рублей

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Ruslan Mitin/Shutterstock/FOTODOM

Треть автолюбителей в России периодически обновляют свои знания правил дорожного движения, при этом чаще всего это делают люди со стажем вождения 3-8 лет, выяснила СК «Росгосстрах» в ходе репрезентативного опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Нарушений на дорогах у россиян, освежающих знания, меньше (59%), чем у тех, кто не повторяет правила (73%), однако корреляции между прилежностью и частотой попадания в ДТП не просматривается.

Две трети россиян (67%) не считают нужным регулярно повторять ПДД, так как уверены в своих знаниях. Среди остальных 13% респондентов регулярно решают тесты с картинками, столько же повторяют отдельные разделы правил, еще 7% смотрят обучающие ролики. Интересно, что чаще всего к ПДД возвращаются те, кто провел за рулем 3-5 и 6-8 лет: в этих группах таких большинство — 55% и 51% соответственно. Реже всего обновляют знания водители со стажем более 8 лет: это делают только 9% опрошенных из данной группы. Среди автолюбителей с опытом до двух лет правила в памяти освежают 42% респондентов.

Аккуратными водителями себя считают 62% россиян. При этом чем больше стаж, тем выше вероятность, что автолюбитель будет чувствовать себя уверенным на дороге: среди тех, кто водит машину менее двух лет, таких 40%, среди опытных со стажем более 8 лет — 90%. Чаще всего положительно на вопрос об аккуратности вождения отвечали жители Челябинска (76%), Красноярска (72%) и Санкт-Петербурга (69%). Реже всего — жители Перми (45%), Тюмени (48%) и Уфы (56%).

Рейтинг водителей, соблюдающих правила, возглавили тюменцы: 46% из них утверждают, что за последний год не нарушили ПДД ни разу. В среднем по стране этот показатель, согласно опросу, составляет 31%.

В топ-5 городов с самыми законопослушными водителями также вошли: Санкт-Петербург — 39%; Ростов-на-Дону — 37%; Омск — 36%; Москва — 36%.
36% россиян за последний год нарушили правила дорожного движения не более трех раз. 26% сделали это 3-5 раз, 4% – 5-10 раз, еще 3% нарушили ПДД более 10 раз.

Самое часто встречающееся нарушение — превышение скорости: в этом признался 71% респондентов. На втором месте — парковка или стоянка в запрещенном месте (42%), на третьем — остановка в запрещенном месте (23%).

Среди других распространенных нарушений опрошенные также назвали:
непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам движения — 20%; нарушение требования знаков и разметки — 10%; движение по полосе общественного транспорта — 8%; проезд на красный свет — 4%.

За последний год 43% опрошенных автолюбителей нарушения ПДД обошлись в 7-10 тысяч рублей, 30% — в 3-7 тысяч рублей. 14% респондентов потратили на штрафы менее 3 тысяч рублей, 10% — до 50 тысяч рублей. Более 50 тысяч рублей штрафа выплатили 3% опрошенных россиян.

Интересно, что, по данным исследования, неаккуратные водители чаще оформляют каско, чем аккуратные: среди первых полис приобрели 63% респондентов, среди вторых — вдвое меньше (32%). При этом 40% оформляют каско сразу после приобретения машины, 23% — через некоторое время или после повреждения автомобиля.

Ранее выяснилось, что более дорогие машины покупают россияне со средним специальным образованием.

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