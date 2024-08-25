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Стало известно, как увеличилась площадь пожара в районе Тепе-Оба в Крыму

МЧС: площадь пожара в районе Тепе-Оба в Крыму возросла до 45 га

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Площадь возгорания в районе Тепе-Оба в Крыму достигла 45 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.

«Площадь пожара увеличилась до 45 га», — уточнили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что быстрому распространению способствовали сильные порывы ветра до 20 м/c и жаркая сухая погода.

Вечером в среду, 25 августа, стало известно, что в горно-лесной местности Крыма произошел крупный пожар. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. На текущий момент спасатели вывозят в безопасные места проживающих в СНТ «Рассвет» и «Волна» людей. Для них развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.

Накануне авиация МЧС России успешно сбила верховой пожар в Крыму у подножья горы Агармыш. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Крым.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай.

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