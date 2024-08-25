Четыре ребенка пострадали в ДТП в Москве

Четыре ребенка пострадали в результате ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной автоинспекции.

«В 20:00 часов на улице Земляной вал в районе дома 73 произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожной аварии пострадали четыре несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате столкновения, один из автомобилей перевернулся. Более подробно о состоянии детей в ведомстве не уточнили.

До этого на Волоколамском шоссе в Москве произошло ДТП с участием двух мотоциклов. Они столкнулись с машиной, после чего врезались в остановку. Сообщается, что в момент столкновения возле остановочного павильона никого не было.

Незадолго до этого сообщалось об аварии с участием четырех автомобилей. Четыре авто, два из которых грузовики, столкнулись на ул. Соловьиная Роща в Москве.

Ранее в Белоруссии произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения.