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Четыре ребенка пострадали в ДТП в Москве

Госавтоинспекция: четыре ребенка пострадали в ДТП на Земляном Валу в Москве

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FotograFFF/Shutterstock

Четыре ребенка пострадали в результате ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной автоинспекции.

«В 20:00 часов на улице Земляной вал в районе дома 73 произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожной аварии пострадали четыре несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате столкновения, один из автомобилей перевернулся. Более подробно о состоянии детей в ведомстве не уточнили.

До этого на Волоколамском шоссе в Москве произошло ДТП с участием двух мотоциклов. Они столкнулись с машиной, после чего врезались в остановку. Сообщается, что в момент столкновения возле остановочного павильона никого не было.

Незадолго до этого сообщалось об аварии с участием четырех автомобилей. Четыре авто, два из которых грузовики, столкнулись на ул. Соловьиная Роща в Москве.

Ранее в Белоруссии произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения.

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