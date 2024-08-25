Россиянка пропала во время шторма, но сама приплыла обратно

В Новороссийске во время шторма женщина пропала в море, но самостоятельно приплыла обратно через 3,5 часа. Об этом РИА Новости сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров.

Глава службы добавил, что запрос на поиски пропавшей поступил спустя 1,5 часа после инцидента. Поисковую операцию планировали начать сразу после окончания непогоды.

Однако, по словам Одерова, женщина самостоятельно выплыла на берег. Оказалось, что россиянка была профессиональной пловчихой. После пропажи она пробыла в воде примерно 3,5 часа.

До этого на Алтае юноша 2004 года рождения и девушка 2005 года рождения решили совершить восхождение на гору Синюху и пропали. Последний раз на связь с родственниками пара выходила 17 августа, с тех пор их местоположение было неизвестно.

21 августа юноша и девушка нашлись. Они дозвонились до родителей и назвали им местоположение, где они находятся. За парой отправили вертолет. Их искали более четырех суток.

Ранее в Свердловской области подросток сбежал из дома и поехал на море.