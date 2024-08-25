В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке на Ракитное

Восемь человек, которые пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Ракитное в Белгородской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

«Всего после вчерашнего обстрела Ракитного ранены 13 человек, двое находятся на амбулаторном лечении, медицинская помощь оказана на месте и отправлены в поликлинику по месту жительства», — сказал министр.

Иконников добавил, что на текущий момент в больницах города Белгорода находится 11 человек. Из них трое — дети.

сотрудники больниц провели для всех пострадавших телемедицинские консультации. По его словам, транспортировка в федеральные клиники не требуется.

Поселок Ракитное подвергся обстрелу в ночь на 25 августа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атаки Вооруженных сил Украины в населенном пункте были повреждены 12 частных жилых домов. Также урон получили семь автомобилей, два коммерческих объекта, линия электроснабжения и газопровод.

Ранее следователи завели уголовное дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области.