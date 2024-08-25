До 200 человек погибли в результате нападения боевиков на коммуну Барсалого в Северо-Центральной области Буркина-Фасо. Об этом сообщает радиостанция RFI, ссылаясь на источники в органах безопасности африканской республики.

По ее информации, атака произошла в субботу, 24 августа.

«Среди жертв есть мирные жители, солдаты и «добровольцы за защиту Отечества» (ополченцы. — «Газета.Ru») Также несколько военных пропали без вести. Число жертв очень велико: по данным нескольких источников в органах безопасности, в ходе этой атаки погибли от 100 до 200 человек», — сообщает радиостанция.

По данным RFI, по меньшей мере 140 человек пострадали. Они были госпитализированы.

Как отмечает радиостанция, в ходе атаки боевики завладели оружием и мобильным госпиталем военных. Перед нападением население по распоряжению военных чиновников рыло траншеи, чтобы замедлить продвижение группировок. Местный источник рассказал RFI, что во время этих работ боевики открыли огонь «во всех направлениях».

20 августа стало известно, что главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с призывом принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке.

Ранее в США рассказали о провале Запада в Африке.