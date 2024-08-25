Невролог назвала одну из причин развития рассеянного склероза

Недостаток витамина D, а также курение, малоподвижный образ жизни и ожирение способны вызвать развитие рассеянного склероза. Об этом в беседе с радио «Говорит Москва» рассказала заведующая неврологическим отделением № 2, врач-невролог, д.м.н. Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Ольга Бойко.

«Весь фастфуд, малоподвижный образ жизни, постоянное пребывание в гаджетах — все это тоже может привести к развитию рассеянного склероза», — сказала врач.

Специалист добавила, что симптомы рассеянного склероза варьируются у разных пациентов. Чаще всего они выражаются в проблемах со зрением, утомляемости, нарушениях ходьбы и равновесия, а также онемении и ощущении слабости в руках и ногах, отметила Бойко.

До этого невролог Клиники Фомина в Сочи Анна Ботина рассказала «Газете.Ru», что рассеянный склероз часто проявляется онемением конечностей и мурашками. Центральное место в симптомах занимает поражение зрительного нерва, добавила врач.

Ранее врач назвал главные причины инсульта.