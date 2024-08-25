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Родственники подруги Дурова заявили о ее исчезновении

Baza: подруга Дурова Юлия Вавилова перестала выходить на связь после его ареста

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Телеграм-канал «Baza»

Родственники Юлии Вавиловой, которая, предположительно, была с Павлом Дуровым во время ареста во Франции, сообщили о ее исчезновении. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Два дня назад девушка разговаривала с матерью, а сегодня перестала отвечать на звонки. Отец связывался с ней 2 августа, в ее день рождения. Он подтвердил, что она планировала посетить Францию.

25 августа Telegram-канал Mash сообщал, что при задержании с основателем Telegram Павлом Дуровым была девушка. Предположительно, это была криптокоуч Юлия Вавилова, которая сопровождала Дурова на протяжении всей его недавней поездки — начиная с Казахстана, и до Азербайджана. Девушка перестала постить в соцсетях после того, как его задержали.

24 августа в аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю мессенджера грозит до 20 лет тюрьмы. Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. В Госдуме считают, что США причастны к его аресту.

Ранее политолог назвал самое большое преступление Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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