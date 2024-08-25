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В Сочи продлили штормовое предупреждение

В Сочи на сутки продлили действие штормового предупреждения

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

В связи с ожидающимся ухудшением погодных условий в Сочи еще на сутки продлили действие штормового предупреждения. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

Теперь предупреждение продлили до 26 августа. Ранее оно действовало до 25 августа.

«На территории города Сочи и ФТ Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-17 м/с. В отдельных районах прогнозируют сильные ливни», — говорится в сообщении.

Также в администрации предупредили, что на малых реках и водотоках возможны резкие подъемы уровней воды. При этом в горах вырастет вероятность схода селей. Также на участке Магри—Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

24 августа в Сочи временно закрыли все пляжи из-за ухудшения погодных условий. Все предприятия и организации, а также жители и туристы были заранее оповещены о происходящем.

В этот же день экипажи нескольких пассажирских самолетов, направлявшихся в Сочи, решили совершить посадку на запасных аэродромах из-за ухудшения погоды. Обслуживание пассажиров не прекращалось.

Ранее Яна Рудковская показала результаты «страшного смерча» в Сочи.

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