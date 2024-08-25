В российском регионе пьяная компания жестоко избила подростка

В городе Миасс, расположенном в Челябинской области, группа неизвестных избила 17-летнего подростка, в результате чего несовершеннолетний попал в больницу. Об этом сообщили родственники пострадавшего в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По словам родственников, инцидент произошел поздно вечером 19 августа возле торгово-развлекательного комплекса «Слон». Подростку помог прохожий, который разогнал пьяную группу.

Портал Ura.ru со ссылкой МВД пишет, что полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей участников инцидента.

До этого в Симферополе трое взрослых мужчин избили четверых подростков, игравших в мяч. В результате школьники получили травмы, двое 15-летних мальчиков были госпитализированы.

Ранее в лагере Хабаровского края мальчика избили толпой и унижали.