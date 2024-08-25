В Воронеже автомобиль врезался в столб и перевернулся, трое детей пострадали

Правоохранители Воронежа разбираются в аварии, в которой автомобиль врезался в столб. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на седьмом километре автодороги «А-134». По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в столб, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

На кадрах с места инцидента заметно, что автомобиль марки Toyota серьезно пострадал, передняя часть серьезно пострадала, некоторые элементы отвалились из-за сильного удара.

В результате пострадали пять человек, среди них трое детей в возрасте от шести до 12 лет. Всех госпитализировали в медучреждение.

На данный момент полицейские проводят проверку, которая поможет установить все обстоятельства и причины произошедшего.

До этого в бухте Приморья автобус перевернулся, попав в ДТП. По данным местных каналов, машина зависла на трех колесах над промоиной и пыталась выехать, но вместо этого опрокинулась. Внутри находились семь туристов из Владивостока. В результате в больницу обратились две женщины.

Ранее на Кубани сотни банок пива выпали из грузовика и перекрыли движение по трассе.