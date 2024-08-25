В Кореневском районе местные жители хотят вернуться домой после освобождения

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева заявила, что люди больше всего хотят вернуться домой к нормальной жизни. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что после освобождения региона местные жители хотят вернуться домой, «отстраивать свою территорию, ремонтировать школы, чтобы дети вернулись».

Она отметила, что больше всего она надеется на людей, которые вернутся домой после нормализации обстановки.

«Мы вернемся, засучим рукава и будем возвращать свой район к нормальной жизненной деятельности», — сказала она.

Накануне Дегтярева рассказала, что в основном поселке районного центра остается около 50 человек. Глава района добавила, что в те или иные точки района каждый день приезжают машины для эвакуации. При этом часть людей категорически отказываются уезжать, боятся бросить дома и хозяйство. Таких граждан волонтеры обеспечивают гуманитарной помощью. Дегтярева отметила, что в районе есть проблемы с инфраструктурой.

Ранее военкор сообщил о трех горячих точках в Курской области.