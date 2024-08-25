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Пользователей Telegram призвали к осторожности после ареста Дурова

Юрист Кваша: после задержания Дурова нужно быть аккуратнее в соцсетях

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Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

Пользователям социальных сетей и мессенджеров следует быть более осторожными на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом заявил управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в разговоре с «Радио 1».

«Опять же, аккуратней с тем, что вы пишите и отправляете в мессенджерах», — заявил эксперт.

Юрист пояснил, что быть осторожными в соцсетях необходимо, поскольку никто не может гарантировать 100% защиты данных и информации.

По словам Кваши, у России нет прямых оснований требовать экстрадиции Дурова, причиной тому наличие французского гражданства у предпринимателя. Экстрадиции может подлежать лицо иностранного государства, каким Дуров для Франции не является.

Юрист также выразил уверенность, что в Париже оказались не довольны тем, что права доступа к Telegram предоставлены не им, а другим странам. По словам эксперта, у спецслужб ряда стран есть доступ к данным мессенджера, но у каких именно стран, Кваша уточнять не стал.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в Париже по обвинению в причастности к обороту наркотиков, терроризму и другим серьезным преступлениям. Ни представители Дурова, ни пресс-служба Telegram пока не давали никаких комментариев. Подробности о произошедшем — в материале «Газета.Ru».

Ранее отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына.

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Арест Павла Дурова во Франции
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