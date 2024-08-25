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Из Курской области за сутки эвакуировали сотни человек

Из Курской области за сутки эвакуировали более 340 человек

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

За прошедшие сутки из Курской области в безопасные районы уехали более 340 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«За минувшие сутки в безопасные районы уехали самостоятельно и организованными колоннами более 340 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия по эвакуации жителей приграничья проводились в пяти муниципальных районах области.

Накануне заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров заявил, что из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали более 3,2 тыс. человек. Он отметил, что люди покинули опасные районы самостоятельно и в составе организованных колонн. По его словам, после эвакуации благодаря МЧС воссоединились 270 семей. До этого Шаров сообщал, что более 7 тысяч жителей Курской области получили единовременные выплаты на общую сумму свыше 107,5 млн рублей.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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