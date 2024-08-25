В Ульяновске возбудили уголовное дело, связанное с ЛГБТ

Ленинский районный суд Ульяновска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу лицу по обвинению в понуждении к действиям сексуального характера и участии в запрещенной в РФ организации. Об этом сообщается на сайте суда.

Имя обвиняемого не раскрывается. Известно, что дело поступило в суд 23 августа, в этот же день оно было рассмотрено. По статье 133 ч.1 (понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) ему грозит лишение свободы до 1 года. По статье 282.2 ч.2 максимальное наказание может составить до 4 лет лишения свободы.

До этого москвичка опубликовала видео с поцелуями и получила штраф за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее в Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ.