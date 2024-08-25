В Белгородской области тушат пожар в цехе «Агро-Белогорья»

Днем 25 августа пожарные локализовали возгорание кровли цеха «Агро-Белогорья» в хуторе Крапивенские Дворы Яковлевского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади около 40 квадратных метров, дальнейшее распространение огня не допущено. В инциденте никто не пострадал.

До этого авиация МЧС России успешно сбила верховой пожар в Крыму у подножья горы Агармыш. В сообщении МЧС отметили, что пожар захватил 4 га лесной подстилки и перешел в верховой пожар. Вертолетом Ми-8 МЧС было сброшено около 50 тонн воды.

По данным ведомства, воду забирали из Старокрымского водохранилища. Начальник главного управления МЧС России по региону Аркадий Ожигин отметил, что существовала угроза перехода пожара на ближайший населенный пункт, но в настоящее время угроза ликвидирована.

Ранее в Воронежской области сообщили о ликвидации последствий атаки дронов.