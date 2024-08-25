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В Омске женщина позвонила по фейковому номеру «Госуслуг» и лишилась 5,3 млн рублей

В Омске мошенники выманили у женщины более 5 млн рублей

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Shutterstock

Жительница Омска поверила аферистам и отдала им более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщина общалась с мошенниками, которые заявили, что ей якобы нужно продлить договор с сотовым оператором. Россиянка заметила, что аферисты указали неправильную почту и не перевела сумму.

Спустя некоторое время злоумышленники отправили сообщение о восстановлении профиля на «Госуслугах». Женщина позвонила по номеру телефона, который был указан в тексте, где ей рассказали о взломе ее аккаунта и попытке оформить кредит.

Затем с пострадавшей связался «сотрудник Центробанка». Выяснилось, что на женщину кто-то якобы оформил кредиты и она должна оформить займы самостоятельно, чтобы деньги не достались аферистам.

В результате россиянка взяла в долг 5,3 миллиона рублей. Только после этого россиянка позвонила на горячую линию «Госуслуг» и поняла, что ее обманули.
На данный момент в ситуации разбираются правоохранители.

Ранее пенсионерка из Москвы продала квартиру и отдала мошенникам 17,7 млн рублей.

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