Стало известно, на сколько Дуров планировал остаться во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный в парижском аэропорту, собирался провести во Франции как минимум один день. Об этом пишет местная газета Le Figaro.

«Бизнесмен прилетел из Баку и должен был провести как минимум один вечер в Париже», — говорится в материале.

При этом неназванный источник издания добавил, что предприниматель планировал поужинать в столице Франции.

Также в публикации подчеркивается, что в момент задержания Дурова сопровождали личный помощник и телохранитель. По информации журналистов, основатель Telegram предстанет перед судом уже 25 августа.

24 августа французские правоохранители задержали Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя взяли под стражу примерно в 20:00 по местному времени (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета.

Основная претензия, предъявленная бизнесмену — шифровка сообщений в принадлежащем ему мессенджере. Из-за этого Дурова могут обвинить в отмывании денег, терроризме и совершении ряда иных правонарушений. Если это произойдет, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Впоследствии посольство Москвы в Париже потребовало от французских властей обеспечить защиту прав основателя Telegram. Кроме того, дипломаты призвали предоставить им консульский доступ к задержанному.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.