Москвича, выбросившего супругу и младенца из окна 16-го этажа, задержали

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в том, что он выбросил жену и ребенка с 16-го этажа. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местный житель забаррикадировался в квартире, где после произошедшего остался один. Тем не менее правоохранителям удалось ворваться в жилье мужчины. По данным источника, с супругой они были в браке около трех лет.

Инцидент произошел утром. По данным источников, подозреваемый выбросил из окна жену и маленького ребенка, их спасти не удалось. После этого мужчина стал бросать из окна вещи. При этом он закрылся в жилье, поэтому некоторое время сотрудники правоохранительных органов не могли к попасть внутрь.

На данный момент причина поведения мужчины неизвестна. В произошедшем разбираются сотрудники профильных ведомств. Возбуждено уголовное дело, ситуация находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Петербурге мужчина выпал из окна, убегая от полиции.