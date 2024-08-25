В Ростове избили инвалида-колясочника после того, как он заступился за пару

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент с избиением инвалида в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Днепровском переулке. На кадрах с места инцидента заметно, как несколько мужчин наносят удары лежащему россиянину. При этом сам пострадавший не может встать.

По словам местных жителей, на россиянина напали иностранцы. Мужчины якобы оскорбили девушку и молодого человека, пострадавший пытался вступиться за них, и это не понравилось иностранцам. Как сообщают очевидцы, инвалид был участником СВО.

После того, как на ситуацию обратили внимание местные Telegram-каналы, следователи организовали процессуальную проверку.

Руководитель ведомства также дал указание возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Помимо этого, управление СК Ростовской области предоставит доклад об установленных обстоятельствах. Процесс находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее подростки избили бойца-инвалида СВО в Казани.