Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростове избили инвалида-колясочника после того, как он заступился за пару

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения инвалида в Ростове

close
100%
«Это Ростов новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Это Ростов новости»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент с избиением инвалида в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Днепровском переулке. На кадрах с места инцидента заметно, как несколько мужчин наносят удары лежащему россиянину. При этом сам пострадавший не может встать.

По словам местных жителей, на россиянина напали иностранцы. Мужчины якобы оскорбили девушку и молодого человека, пострадавший пытался вступиться за них, и это не понравилось иностранцам. Как сообщают очевидцы, инвалид был участником СВО.

После того, как на ситуацию обратили внимание местные Telegram-каналы, следователи организовали процессуальную проверку.

Руководитель ведомства также дал указание возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Помимо этого, управление СК Ростовской области предоставит доклад об установленных обстоятельствах. Процесс находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее подростки избили бойца-инвалида СВО в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами