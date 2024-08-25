Россиянин, пытавшийся зарубить сожительницу топором, получил 6 лет колонии

Житель Острогожского района признан виновным в покушении на жизнь своей сожительницы, мужчина ударил пострадавшую топором по голове. Об этом сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.

Как удалось установить и доказать следствию, в октябре 2023 года обвиняемый поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры женщина ударила мужчину рукой по лицу.

Мужчина вышел из дома, нашел во дворе топор и, вернувшись, нанес обухом удар по голове сожительнице. Потерпевшая смогла выбежать в коридор дома, разъяренный мужчина догнал ее и снова попытался нанести удар. Дочь женщины смогла оттолкнуть злоумышленника от матери.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Ленобласти 47-летний мужчина после застолья ударил 29-летнего собутыльника топором по голове. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него рубленые раны головы и предплечья. Состояние мужчины оценили как среднетяжелое. Подозреваемого доставили в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее пьяный водитель ударил сотрудника ГИБДД топором.