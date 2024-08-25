Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин, пытавшийся зарубить сожительницу топором, получил 6 лет колонии

Житель Воронежской области получил 6 лет колонии за нападение на сожительницу

close
100%
Depositphotos

Житель Острогожского района признан виновным в покушении на жизнь своей сожительницы, мужчина ударил пострадавшую топором по голове. Об этом сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.

Как удалось установить и доказать следствию, в октябре 2023 года обвиняемый поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры женщина ударила мужчину рукой по лицу.

Мужчина вышел из дома, нашел во дворе топор и, вернувшись, нанес обухом удар по голове сожительнице. Потерпевшая смогла выбежать в коридор дома, разъяренный мужчина догнал ее и снова попытался нанести удар. Дочь женщины смогла оттолкнуть злоумышленника от матери.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Ленобласти 47-летний мужчина после застолья ударил 29-летнего собутыльника топором по голове. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него рубленые раны головы и предплечья. Состояние мужчины оценили как среднетяжелое. Подозреваемого доставили в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее пьяный водитель ударил сотрудника ГИБДД топором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами