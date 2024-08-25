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На реке Волге в Нижнем Новгороде столкнулись два катера, есть пострадавшие

NewsNN: два человека пострадали при столкновении катеров в Нижнем Новгороде

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Pexels

На Волге в Нижнем Новгороде в ночь на 25 августа столкнулись два катера. Об этом сообщил NewsNN источник в экстренных службах.

По словам источника, на борту судов находилось семь человек. Двое из них пострадали. Один из катеров получил повреждения, но остался на плаву. Всех людей доставили на берег на плавсредстве МЧС.

В середине августа в акватории Красноярского водохранилища недалеко от поселка Хмельники катер на полном ходу врезался в баржу, стоявшую на якоре. В момент аварии на борту находились два человека, один из них смог выбраться из воды и добраться до берега. Второй мужчина, предположительно капитан судна, пока не найден.

По предварительной информации, ошибку мог допустить мужчина, управлявший катером, из-за тумана он не заметил баржу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на реке Северной в Красноярском крае произошло столкновение катера на воздушной подушке «Хивус» со скалой. На борту находилось пять человек, трое были ранены и доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Еще одного не удалось спасти.

Ранее в Петербурге на Неве столкнулись три туристических теплохода.

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