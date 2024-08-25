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Белый медведь вломился на аэродром в Красноярском крае

Mash: в Красноярском крае белый медведь вломился на аэродром

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Телеграм-канал «Kras Mash»

В Красноярском крае в поселке Диксон белый медведь проник на территорию аэродрома и напугал рабочих. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел на аэродроме поселка Диксон, рабочие сняли на видео, как белый медведь ворвался на огороженную территорию. Полярный хищник обошел металлический табор и, не обращая внимания на крики людей, которые пытались его отпугнуть, бросился на них.

Известно, что рабочие успели спастись, укрывшись в автомобиле. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

До этого сообщалось, что в канадской Арктике смотритель радара подвергся нападению двух белых медведей. Инцидент произошел на острове Бревурт, мужчина занимался обслуживанием радиолокационной станции противовоздушной обороны и подвергся нападению белых медведей. Спасти пострадавшего врачи не смогли. Власти выследили и ликвидировали хищников, проводится расследование.

Ранее на Ямале белый медведь устроил прогулку по поселку и напугал местных жителей.

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