Опухоль размером с яблоко удалили из головы пациентки московские нейрохирурги

Нейрохирурги Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна ФМБА России спасли пациентку с опухолью мозга, из головы девушки удалили новообразование размером с яблоко. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодая пациентка с диагностированной опухолью в основании черепа обратилась к специалистам Федерального медицинского биофизического центра. Нейрохирурги приняли решение об удалении объемного новообразования размером с яблоко. Оперативное вмешательство длилось несколько часов.

«Опухоль была удалена хирургически, удалена качественно, с минимальным последствиями для пациентки» — рассказал руководитель Центра нейрохирургии, кандидат медицинских наук Максим Семенов.

До этого сообщалось, что пожилой россиянке удалили гигантскую опухоль слюнной железы. В Московский областной онкологический диспансер поступила 74-летняя женщина с новообразованием в левой околоушной области. Пациентка долго не обращалась за медицинской помощью и в итоге попала к врачам с гигантской опухолью. Врачи удалили опухоль, что позволило женщине вернуться к нормальной жизни без неврологических нарушений.

Ранее в Москве врачи пять часов удаляли пациентке опухоль весом 30 кг.