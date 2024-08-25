Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опухоль размером с яблоко удалили из головы пациентки московские нейрохирурги

РИА: в Москве хирурги спасли пациентку с опухолью мозга размером с яблоко

close
100%
Freepik.com

Нейрохирурги Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна ФМБА России спасли пациентку с опухолью мозга, из головы девушки удалили новообразование размером с яблоко. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодая пациентка с диагностированной опухолью в основании черепа обратилась к специалистам Федерального медицинского биофизического центра. Нейрохирурги приняли решение об удалении объемного новообразования размером с яблоко. Оперативное вмешательство длилось несколько часов.

«Опухоль была удалена хирургически, удалена качественно, с минимальным последствиями для пациентки» — рассказал руководитель Центра нейрохирургии, кандидат медицинских наук Максим Семенов.

До этого сообщалось, что пожилой россиянке удалили гигантскую опухоль слюнной железы. В Московский областной онкологический диспансер поступила 74-летняя женщина с новообразованием в левой околоушной области. Пациентка долго не обращалась за медицинской помощью и в итоге попала к врачам с гигантской опухолью. Врачи удалили опухоль, что позволило женщине вернуться к нормальной жизни без неврологических нарушений.

Ранее в Москве врачи пять часов удаляли пациентке опухоль весом 30 кг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами