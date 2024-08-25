В Москве мужчина ударил прохожую ножом в шею из-за замечания

В Люблино задержан мужчина, ранивший женщину ножом в шею из-за замечания на остановке. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел 24 августа на остановке общественного транспорта в 1-м Капотненском проезде, 45-летний мужчина напал на прохожую, которая сделала ему замечание.

Злоумышленник дважды ударил москвичку ножом в область шеи, пострадавшая госпитализирована. Подробности о ее состоянии неизвестны. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина, вооруженный молотком и ножом, напал на посетителя цветочного магазина. Местный житель встречал свою девушку-флориста с работы, когда в торговую точку вошел мужчина, один из постоянных покупателей. Он протянул молодому человеку руку, когда тот отказался ее пожимать, набросился на него с кулаками. В руках у покупателя неожиданно оказался молоток. Одна из сотрудниц павильона смогла выхватить молоток у нападавшего, после чего злоумышленник скрылся.

Ранее в Челябинской области мужчина изрезал ножом бывшую девушку.