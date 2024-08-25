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Красноярская предпринимательница вложила в фальшивую биржу 8,8 млн рублей

В Красноярске женщина перевела лже-банкиру 8,8 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Красноярске жертвой аферистов стала 41-летняя предпринимательница, фейковая инвестиционная биржа отняла у нее 8,8 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

С предпринимательницей из Красноярска интернет-мошенник связался еще в декабре 2023 года. Между мужчиной и женщиной завязалась переписка. Новый приятель предложил россиянке дополнительный заработок, по его наставлению она зарегистрировалась на фейковой инвестиционной бирже и перечислила туда первые 400 тыс. руб.

В течение года женщина «инвестировала» на биржу средства, аферист демонстрировал ей экран приложения и показывал, сколько денег ей уже удалось заработать. В мае злоумышленник сообщил, что грядет «большая сделка», ради которой потребуется крупная сумма денег.

Женщина оформила кредит на 4 млн рублей и еще 3 млн заняла у приятельницы. Вырученные суммы также отправились на фейковую биржу. Когда онлайн-приятель очистил переписку, а доступ на криптобиржу стал недоступен, красноярка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, общий ущерб составил 8,8 млн рублей.

Ранее в Чувашии медсестра перевела мошенникам более 9,4 млн рублей.

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