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Двое россиян украли двухтонный металлический забор с территории больницы

В Липецке будут судить двух мужчин, укравших 34-метровый забор

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Двое жителей Липецка предстанут перед судом за кражу забора с территории местной больницы, приятели вывезли двухтонный забор на грузовом такси. Об этом сообщает областное управление УМВД.

Инцидент произошел в мае 2024 года, двое приятелей 25 и 32 лет украли металлический забор с территории больницы. Мужчины вывезли двухтонную конструкцию длиной 34 метра на грузовом такси и сдали забор в металлолом.

За металл злоумышленники выручили около 50 тысяч рублей. Молодых мужчин удалось задержать, было возбуждено уголовное дело, общий ущерб составил 48 тысяч рублей, обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Магадане полицейские установили личность женщины, которая украла 33 бордюра во дворе жилого дома. 65-летняя ранее судимая пенсионерка, воспользовавшись свободным доступом, похитила бордюры на общую сумму 85 тысяч рублей. Как пенсионерке незаметно удалось вывезти украденное — не сообщается. Возбуждено уголовное дело о краже, россиянке может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье у девушки украли машину, пока она плавала в озере.

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