В Петербурге девушка отбилась от пристававшего к ней таксиста

На севере Петербурга таксиста задержали по подозрению в попытке изнасилования пассажирки, девушке удалось отбиться от нападавшего. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Петербурга, девушка рассказала, что в ночь на 24 августа возвращалась домой в Парголово. Россиянка вызвала такси, в какой-то момент недалеко от храма на Заречной улице водитель стал к ней приставать и попытался изнасиловать, применяя физическую силу.

Пассажирке удалось вырваться и убежать. Полицейские оперативно нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний уроженец Екатеринбурга. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижневартовске водитель службы такси приставал к 15-летней девочке во время поездки, мужчина заблокировал двери и пытался потрогать ребенка. Водитель довез пассажирку до нужного ей адреса, но длительное время не выпускал из машины, в ситуации хотели разобраться родные подростка, однако таксист начал их оскорблять, после чего скрылся. Представители службы такси отреагировали на инцидент и просят пострадавшую и ее законных представителей связаться с ними. В отношении шофера проводится внутренняя проверка.

Ранее саратовский таксист приставал к несовершеннолетней клиентке в машине и получил срок.