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Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова

На Украине в Харьковской области зафиксировали взрыв на фоне воздушной тревоги

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрывы произошли в Харьковской области Украины. Об этом сообщает местное издание «Зеркало недели».

»Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в области», — уточнили в сообщении.

До этого в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

В пятницу, 23 августа в Харьковской области в санитарную зону включат до 14 населенных пунктов, и, вероятно, она будет расширена. Об этом сообщил руководитель пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, после того, как ВСУ будут полностью оттеснены от Курской области — вооруженные силы России прилагают максимум усилий для этого, «территория Курской области, как в 1943 году, будет освобождена».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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