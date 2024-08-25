Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В воскресенье в Москве ожидается переменная облачность и температура воздуха до плюс 29°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Днем столбики термометров будут показывать от плюс 27°C до плюс 29°C тепла, а ночью температура может опуститься до плюс 13°C», – говорится в сообщении.

Ветер в столице будет переменным, со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Московской области температурный режим в воскресенье будет колебаться в диапазоне от плюс 24°C до плюс 29°C. Ночью в Подмосковье похолодает до плюс 10°C.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в День знаний, 2 сентября, в Москве ожидается теплая и облачная погода. По ее словам, в последние числа августа в столице будет жара, в отдельные дни температура воздуха может повыситься до +30...+31°C. При этом в воскресенье, 1 сентября, температура немного понизится.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет бабье лето.