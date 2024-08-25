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Вылеты из международного аэропорта Тель-Авива приостановлены

Аэропорт Бен-Гурион закрыт на несколько часов из-за рейда ВС Израиля в Ливане

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Chen Junqing/Global Look Press

Вылеты самолетов из международного аэропорта Тель-Авива приостановлены. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на управление аэропортов страны.

Воздушные суда перенаправляют в другие аэропорты «из-за ситуации с безопасностью».

«Управление аэропортов Израиля объявило, что <…> вылетающие рейсы из аэропорта Бен-Гуриона будут задержаны», — отметили в публикации.

Пассажирам рекомендовали узнавать об изменениях времени вылетов и прилетов рейсов у авиакомпаний. Аэропорт закрыли на фоне воздушной тревоги, которую объявили в Израиле.

До этого стали известны цели возможного удара Ирана в Израиле. Портал Вооруженных сил Ирана Defapress называл аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, аэропорт в городе Хайфа и воздушная гавань Рамон на юге еврейского государства. Кроме того, целями могут стать восемь авиабаз, три порта и ряд объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее россиянка устроила драку в израильском аэропорту, когда ей отказали во въезде.

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