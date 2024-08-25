Премьер Британии предупредит сограждан о непопулярных решениях

В своем выступлении во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредит граждан о необходимости принятия ряда непопулярных мер. Об этом сообщает газета Telegraph.

«Сэр Кир предупредит «трудящихся», что он должен принять «непопулярные решения», - пишет издание.

В статье подчеркивается, что глава британского правительства, готовясь к возможному увеличению налогов и сокращению расходов бюджета, сообщит о том, что его администрация унаследовала «не просто экономическую пропасть, а социальную катастрофу» от предшественников.

В своем предстоящем обращении Стармер, как ожидается, публично заявит, что страна столкнется с периодом трудностей, прежде чем будет достигнуто какое-либо значимое восстановление.

До этого представитель Стармера заявил, что поддержка Украины со стороны Лондона остается неизменной. Таким образом он ответил на претензии Владимира Зеленского о недостаточной помощи Киеву.

Ранее рейтинг Стармера упал до минимума.