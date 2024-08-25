В МИД рассказали о работе дипломатов по ситуации с задержанием Дурова во Франции

Российские дипломаты работают по ситуации с задержанием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство РФ в Париже, как это и положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан, сразу же включилось в работу», — написала она.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее Илон Маск подшутил над будущем Европы после ареста Павла Дурова во Франции.