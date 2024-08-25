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Во Франции задержали подозреваемого в поджоге машин у синагоги

МВД Франции: подозреваемый в организации теракта возле синагоги задержан

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Евгений Биятов/РИА Новости

Предполагаемый поджигатель автомобилей у синагоги на юге Франции нейтрализован при задержании. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, злоумышленник был обнаружен в Ниме. При задержании фигуранта полицейские открыли огонь, ранив его. По данным телеканала, жизни подозреваемого ничего не угрожает.

Накануне взрыв произошел около синагоги во французском департаменте Эро на юге страны после поджога двух припаркованных перед зданием автомобилей. В одной из машин, судя по всему, был спрятан баллон с газом, что могло стать причиной взрыва.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал произошедшее «преступной попыткой поджога». Он заверил, что все средства были брошены на поиск злоумышленника. Префект департамента Эро также осудил диверсию и сообщил, что потребовал от правоохранителей усилить меры безопасности в синагогах и других еврейских учреждениях.

Ранее в Германии осквернили еврейский памятник.

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