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Захарова напомнила, что на Западе призывали РФ не создавать препятствий работе Telegram

Захарова: западные НПО в 2018-м призывали РФ не препятствовать работе Telegram

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Западные НПО в 2018 году призывали Россию не создавать препятствий работе Telegram. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя арест Павла Дурова во Франции.

Она напомнила, что с 1 июля 2018 года в РФ вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ РФ по запросу.

«Я вот вспомнила, как в 2018 году группа из 26 НПО, в том числе «Хьюман Райтс Вотч», «Эмнести интернешнл», «Фридом Хаус», «Репортеры без границ», «Комитет по защите журналистов» и другие, осудили решение российского суда заблокировать Telegram», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что тогда НПО обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран с просьбой противостоять действиям РФ, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее было названо условие активации ордера на розыск Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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