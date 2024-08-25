Мизулина предположила, почему Павла Дурова задержали во Франции

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является ударом по криптовалюте Toncoin, что можно расценить как продолжение санкционной политики США. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

«Очевидно, что задержание - это удар по TON, в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса. То есть отчасти продолжение санкционной политики США», — написала Мизулина.

До этого стало известно, что криптовалюта Toncoin снижалась более чем на 15% на фоне ареста Дурова во Франции.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова.

Ранее Виталий Милонов прокомментировал арест Дурова.