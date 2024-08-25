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Эксперты оценили перспективы работы Telegram после ареста Дурова во Франции

РИА Новости: эксперты считают, что Telegram продолжит работу даже без Дурова

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Global Look Press

Telegram продолжит работу даже без его основателя Павла Дурова, которого задержали во Франции. Такое мнение выразили эксперты, слова которых передает РИА Новости.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков выразил мнение, что Telegram не закроют на фоне ареста Дурова. Он отметил, что в мире много мессенджеров, где происходят такие же нарушения, но, как заметил Зыков, никого из их основателей не сажают в тюрьму.

По мнению, гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, французские власти и Дуров смогут найти точки соприкосновения, если основатель Telegram пообещает бороться и контролировать, мониторить террористические каналы.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова.

Ранее сообщалось, что Жириновский призвал Дурова не бегать «по чужим углам» и вернуться в Россию.

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Арест Павла Дурова во Франции
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