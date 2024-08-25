Эксперты оценили перспективы работы Telegram после ареста Дурова во Франции

Telegram продолжит работу даже без его основателя Павла Дурова, которого задержали во Франции. Такое мнение выразили эксперты, слова которых передает РИА Новости.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков выразил мнение, что Telegram не закроют на фоне ареста Дурова. Он отметил, что в мире много мессенджеров, где происходят такие же нарушения, но, как заметил Зыков, никого из их основателей не сажают в тюрьму.

По мнению, гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, французские власти и Дуров смогут найти точки соприкосновения, если основатель Telegram пообещает бороться и контролировать, мониторить террористические каналы.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова.

Ранее сообщалось, что Жириновский призвал Дурова не бегать «по чужим углам» и вернуться в Россию.