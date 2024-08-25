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Постпред РФ в Вене предупредил, что видным медиалицам небезопасно ездить в тоталитарные страны

Ульянов о задержании Дурова: медиалицам небезопасно ездить в тоталитарные страны

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после информации об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции заявил, что видным деятелям международного информационного пространства небезопасно ездить во все более тоталитарные страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Некоторые наивные люди <…> до сих пор не понимают, что для них небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству», — отметил он.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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