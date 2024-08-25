В Южной Каролине состоится первая смертная казнь за 13 лет

Американский штат Южная Каролина 20 сентября проведет первую за 13 лет смертную казнь. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, высшую меру наказания применят против заключенного Фредди Юджина Оуэнса, который в 1997 году убил продавца. Отмечается, что Оуэнс лично сможет выбрать способ казни: электрошок, инъекция или добавленный недавно расстрел.

AP подчеркивает, что долгое время Южная Каролина была лидером по числу смертных казней. Однако в последние годы штат столкнулся с трудностями в поставках препаратов для инъекций.

До этого трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину, чтобы избежать высшей меры наказания и заменить ее пожизненным заключением. Сделка обвинения с Халидом Шейх Мохаммедом, Валидом бен Атташем и Мустафой аль-Хавсави была достигнута в ходе переговоров, длившихся в течение 27 месяцев в Гуантанамо.

Ранее Лукашенко помиловал приговоренного к высшей мере наказания гражданина ФРГ.