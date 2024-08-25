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Минимализм и скандинавский стиль оказались любимыми у россиян при оформлении интерьеров

Россияне предпочитают оформлять интервью в зеленом и сером цветах

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«Газета.Ru»

Наиболее популярные стили в интерьере у россиян — минимализм и скандинавский стиль: им респонденты отдавали предпочтение в 32% и 25% случаев соответственно. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Реже всего выбирают прованс (3%). Среди других любимых стилей интерьера россияне называли также стиль модерн и классический — по 12%, ретро (12%), лофт (11%), прованс (2%) и хай-тек (12%).

«Интересно, что предпочтения россиян заметно различаются в зависимости от возраста и в некоторых случаях не самым очевидным образом. Так, приверженцев ретро-стиля, обычно вдохновенного эстетикой и элементами прошлых эпох, оказалось больше всего среди россиян возраста от 21 до 30 лет (15%), в то время как россияне других поколений выбирали этот стиль не чаще чем в 2% случаев. А вот в выборе стиля минимализм, предполагающего, как правило, лаконичную простоту, функционализм и минимум предметов, неожиданно единодушными оказались россияне двух поколений: в возрасте от 21 до 25 лет и старше 55 лет», — прокомментировал Артем Охмат, руководитель перспективных проектов Level Group.

Реже всего (лишь в 3% случаев) стиль минимализм называли респонденты в возрасте от 36 до 45 лет, отдавая предпочтение стилям модерн и классика. Стиль хай-тек, который отличает отсутствие декора и господство функциональности и технологий, чаще всего выбирали россияне в возрасте от 26 до 35 лет (13%). Скандинавский стиль в интерьере, сочетающий в себе сдержанность, легкость и простоту, натуральные материалы, обилие древесины и не предполагающий большое количество декоративных элементов чаще всего предпочитают россияне в возрасте от 21 до 30 лет (в 35% случаев).

Опрос также показал, какие цвета предпочитают россияне в интерьере. Выяснилось, что больше всего поклонников у природных и натуральных цветов: зеленый (28%), бежевый (15%) и серый (20%). Менее популярны — желтый и синий цвета, их предпочитают лишь в 10% случаев. Реже всего отдают предпочтение красному , оранжевому и фиолетовому цветам (не чаще чем в 3% случаев).

Ранее выяснилось, что для большинства россиян важно наличие детской инфраструктуры при выборе места жительства.

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