В Сумах поражены инфраструктурные объекты

Инфраструктурные объекты поражены в украинском городе Сумы. Об этом сообщили в администрации Сумской области.

«Сегодня, 24 августа враг нанес авиационный удар по инфраструктуре областного центра», – говорится в сообщении областной администрации.

До этого сообщалось, что российские военные использовали восемь фугасных авиационных бомб для удара по крупному железнодорожному узлу «Станция Хутор Михайловский» в Сумской области. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Кроме того, российские Вооруженные силы сбросили три бомбы в Краснополье. Один из ударов пришелся по бывшей военной части противовоздушной обороны, где украинские военные развернули пункт временной дислокации. По словам Лебедева, еще одна российская авиабомба упала в селе Михайловка в районе скопления военной техники ВС.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в подконтрольной ВСУ части Запорожской области была повреждена инфраструктура.