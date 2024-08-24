Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал о разрушениях в Белгородской области после атаки дронов ВСУ

Гладков: в двух селах Белгородской области повреждены дома после атаки дронов ВСУ

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки ВСУ в регионе были повреждены дома и автомобили в трех населенных пунктах.

«В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атак пяти дронов-камикадзе в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады», написал глава региона.

Он добавил, что также были повреждены административное здание и хозяйственный объект.

Кроме этого, в селе Новая Таволжанка дрон сдетонировал между двумя частными домовладениями, в результате были пробиты крыши, разбиты окна и посечены заборы.

Еще два легковых автомобиля были побиты осколками в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в селе Новое Волоконовского района.

Гладков уточнил, что, по предварительным данным, во всех случаях мирные жители не пострадали.

До этого губернатор сообщал, что три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее украинский БПЛА нанес удар по аэропорту в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами