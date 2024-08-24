Гладков рассказал о разрушениях в Белгородской области после атаки дронов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки ВСУ в регионе были повреждены дома и автомобили в трех населенных пунктах.

«В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атак пяти дронов-камикадзе в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады», написал глава региона.

Он добавил, что также были повреждены административное здание и хозяйственный объект.

Кроме этого, в селе Новая Таволжанка дрон сдетонировал между двумя частными домовладениями, в результате были пробиты крыши, разбиты окна и посечены заборы.

Еще два легковых автомобиля были побиты осколками в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в селе Новое Волоконовского района.

Гладков уточнил, что, по предварительным данным, во всех случаях мирные жители не пострадали.

До этого губернатор сообщал, что три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее украинский БПЛА нанес удар по аэропорту в Белгороде.